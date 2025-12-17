Høibya syytetään vakavista rikoksista, mukaan lukien neljästä raiskauksesta. Niiden lisäksi Høibya epäillään muun muassa lähisuhdeväkivallasta entistä kumppaniaan kohtaan, väkivallanteoista toista ex-kumppaniaan kohtaan sekä useiden naisten salakuvaamisesta.
Høiby pidätettiin ensi kerran elokuussa 2024 epäiltynä muun muassa naisystävänsä pahoinpitelystä. Syytteet kyseisestä tapauksesta, sekä monista muista, nostettiin vuotta myöhemmin.
Oli lopputulos mikä tahansa, oikeudenkäynti tulee olemaan Norjan hoville painajainen. Lakiasiantuntijoiden mukaan Høibyn läheisyydestä kuninkaallisiin tulee mahdollisesti olemaan hänelle oikeudenkäynnissä enemmän haittaa kuin hyötyä.
Mikäli Høiby tuomitaan, voi hän norjalaismedioiden mukaan saada jopa 16 vuoden vankeusrangaistuksen.
Jo nyt, ennen kuin oikeudenkäynti on edes alkanut, tapauksen ympärillä on liikkunut miljoonia Norjan kruunuja eli satoja tuhansia euroja.
Høibya tällä hetkellä edustaville lakihenkilöille Ellen Holager Andenæsille sekä Petar Sekulicille on maksettu jo tähän mennessä reilusti yli 100 000 euroa palkkiota. Høibyn edellinen asianajaja Øyvind Bratlien, joka toimi tehtävässään elokuusta 2024 tämän vuoden helmikuuhun, sai työstään yli 50 000 euroa.
Høibyn oma varallisuus ei näiden summien varjossa päätä huimaa: lähteiden mukaan hänen omaisuutensa oli pidätyshetkellä elokuussa vain noin 11 000 euroa.
Pandoran lipas aukeaa
Se, mitä oikeudenkäynnissä lopulta selviää, tulee kuitenkin eittämättä aiheuttamaan kaikista suurimman kriisin hoville. Syytekohtien mukaan osa epäillyistä rikoksista olisi tapahtunut kuninkaallisten omistamissa kiinteistöissä.
Suuria kysymyksiä ovatkin, kuka tiesi ja mitä. Oikeudenkäynnissä on iso liuta todistajia, joista osa on koko Norjan tuntemia kasvoja.
Todistajien joukossa ovat muun muassa Mie Mack Cappelen sekä Johannes Emanuel Klemp, jotka osallistuivat samaan aikaan Norjan Love Island -ohjelmaan Nora Hauklandin kanssa, joka on Høibyn entinen tyttöystävä ja yksi rikosoikeudenkäynnin uhreista. He saapuvat todistajiksi puolustuksen kutsumina.
Odotettavaa on, että myös joitakin hovin työntekijöitä kuullaan oikeudenkäynnin aikana.
Prinssi Haakonin ja prinsessa Mette-Maritin perhe elokuussa 2019. Marius Borg Høiby on kuvassa äitinsä oikealla puolella.
Taannoin tuli ilmi, että Høibyn isoäiti, prinsessa Mette-Maritin äiti Marit Tjessem oli käyttänyt yli 100 000 euroa yrittäessään estää norjalaisten tutkivien toimittajien tekemän kirjan julkaisun, jossa käydään läpi Høibya ympäröivää "rikollista ympäristöä".
88-vuotias Tjessem maksoi norjalaisten mediatietojen mukaan jopa 116 000 euroa oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyivät Borgin ja tämän asianajajien aloittamaan oikeusjuttuun kirjan kustantajaa vastaan.
Høiby suhtautuu asianajajiensa mukaan syytteisiin vakavasti, mutta kiistää rikosoikeudellisen vastuunsa vakavimmista syytekohdista, kuten raiskauksista.
Norjan hovi on ollut vaitonainen tapauksesta. Viimeksi Høibyn isäpuoli prinssi Haakon kommentoi asiaa lyhyesti elokuussa.
– Nyt, kun olemme saaneet selvyyden siitä, mitä syytteet tulevat olemaan, on tuomioistuimen tehtävä päättää, miten asia lopulta ratkeaa, Haakon kommentoi syytekohtien tultua julki.
– Kaikki tämän asian osalliset kokevat sen varmasti haastavaksi ja vaikeaksi, prinssi jatkoi.
Høiby oli nelivuotias, kun hänen äitinsä Mette-Marit meni naimisiin Haakonin kanssa. Hänen isänsä on muun muassa väkivalta- ja huumausainerikoksista vankilassa istunut Morten Borg.
Mette-Maritin mentyä naimisiin Haakonin kanssa pari sai kaksi lasta prinsessa Ingrid Alexandransekä prinssi Sverre Magnuksen. Høibyn siskopuoli Ingrid Alexandra on siis isänsä jälkeen Norjan tuleva kuningatar.