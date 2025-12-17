Juuri nyt Avaa

Oli lopputulos mikä tahansa, oikeudenkäynti tulee olemaan Norjan hoville painajainen. Lakiasiantuntijoiden mukaan Høibyn läheisyydestä kuninkaallisiin tulee mahdollisesti olemaan hänelle oikeudenkäynnissä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Prinsessa Mette-Maritin Marius-poika astuu pian oikeuden eteen syytettynä järkyttävistä rikoksista – tätä hovi nyt pelkää

Mikäli Høiby tuomitaan, voi hän norjalaismedioiden mukaan saada jopa 16 vuoden vankeusrangaistuksen.

Jo nyt, ennen kuin oikeudenkäynti on edes alkanut, tapauksen ympärillä on liikkunut miljoonia Norjan kruunuja eli satoja tuhansia euroja.

Høibyn oma varallisuus ei näiden summien varjossa päätä huimaa: lähteiden mukaan hänen omaisuutensa oli pidätyshetkellä elokuussa vain noin 11 000 euroa.

Pandoran lipas aukeaa

Suuria kysymyksiä ovatkin, kuka tiesi ja mitä. Oikeudenkäynnissä on iso liuta todistajia, joista osa on koko Norjan tuntemia kasvoja.

Todistajien joukossa ovat muun muassa Mie Mack Cappelen sekä Johannes Emanuel Klemp, jotka osallistuivat samaan aikaan Norjan Love Island -ohjelmaan Nora Hauklandin kanssa, joka on Høibyn entinen tyttöystävä ja yksi rikosoikeudenkäynnin uhreista. He saapuvat todistajiksi puolustuksen kutsumina.