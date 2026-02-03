Marius Borg Høibyn oikeudenkäynti tulee olemaan yksi vuoden 2026 suurista puheenaiheista.

Norjan kruununprinssi Haakonin puolison kruununprinsessa Mette-Maritin esikoinen Marius Borg Høiby, 29, joutuu vastaamaan tähän mennessä 38 syytekohdasta erittäin odotetussa oikeudenkäynnissä, joka alkaa 3. helmikuuta Oslossa.

Høibya syytetään vakavista rikoksista, mukaan lukien neljästä raiskauksesta. Niiden lisäksi Høibya epäillään muun muassa lähisuhdeväkivallasta entistä kumppaniaan kohtaan, väkivallanteoista toista ex-kumppaniaan kohtaan sekä useiden naisten salakuvaamisesta.

Aiempien syytteiden lisäksi Høiby pidätettiin sunnuntaina 1. helmikuuta pahoinpitelystä, veitsellä uhkaamisesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta epäiltynä, ja hänet määrättiin tutkintavankeuteen neljäksi viikoksi.

Høiby pidätettiin ensi kerran elokuussa 2024 epäiltynä muun muassa naisystävänsä pahoinpitelystä. Syytteet kyseisestä tapauksesta, sekä monista muista, nostettiin vuotta myöhemmin.

Oli lopputulos mikä tahansa, oikeudenkäynti tulee olemaan Norjan hoville painajainen. Lakiasiantuntijoiden mukaan Høibyn läheisyydestä kuninkaallisiin tulee mahdollisesti olemaan hänelle oikeudenkäynnissä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Mikäli Høiby tuomitaan, voi hän norjalaismedioiden mukaan saada jopa 16 vuoden vankeusrangaistuksen.

Pandoran lipas aukeaa

Se, mitä oikeudenkäynnissä lopulta selviää, tulee kuitenkin eittämättä aiheuttamaan kaikista suurimman kriisin hoville. Syytekohtien mukaan osa epäillyistä rikoksista olisi tapahtunut kuninkaallisten omistamissa kiinteistöissä.

Suuria kysymyksiä ovatkin, kuka tiesi ja mitä. Oikeudenkäynnissä on iso liuta todistajia, joista osa on koko Norjan tuntemia kasvoja.

Todistajien joukossa ovat muun muassa Mie Mack Cappelen sekä Johannes Emanuel Klemp, jotka osallistuivat samaan aikaan Norjan Love Island -ohjelmaan Nora Hauklandin kanssa, joka on Høibyn entinen tyttöystävä ja yksi rikosoikeudenkäynnin uhreista. He saapuvat todistajiksi puolustuksen kutsumina.

Odotettavaa on, että myös joitakin hovin työntekijöitä kuullaan oikeudenkäynnin aikana.

Prinssi Haakonin ja prinsessa Mette-Maritin perhe elokuussa 2019. Marius Borg Høiby on kuvassa äitinsä oikealla puolella.

Taannoin tuli ilmi, että Høibyn isoäiti, prinsessa Mette-Maritin äiti Marit Tjessem oli käyttänyt yli 100 000 euroa yrittäessään estää norjalaisten tutkivien toimittajien tekemän kirjan julkaisun, jossa käydään läpi Høibya ympäröivää "rikollista ympäristöä".

88-vuotias Tjessem maksoi norjalaisten mediatietojen mukaan jopa 116 000 euroa oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyivät Borgin ja tämän asianajajien aloittamaan oikeusjuttuun kirjan kustantajaa vastaan.

Høiby suhtautuu asianajajiensa mukaan syytteisiin vakavasti, mutta kiistää rikosoikeudellisen vastuunsa vakavimmista syytekohdista, kuten raiskauksista.

Høiby oli nelivuotias, kun hänen äitinsä Mette-Marit meni naimisiin Haakonin kanssa. Hänen isänsä on muun muassa väkivalta- ja huumausainerikoksista vankilassa istunut Morten Borg.

Mette-Maritin mentyä naimisiin Haakonin kanssa pari sai kaksi lasta, prinsessa Ingrid Alexandran ja prinssi Sverre Magnuksen. Høibyn siskopuoli Ingrid Alexandra on siis isänsä jälkeen Norjan tuleva kuningatar.

Lähteet: VG, Hola!, Se og Hør, TV2

Juttua korjattu 3.2. kello 9:45: Marius Borg Høiby on 29-vuotias, ei 28-vuotias.