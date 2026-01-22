Rodriguez sanoi keskiviikkona olevansa valmis keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ilman pelkoa.

Venezuelan väliaikaisen johtajan Delcy Rodriguezin on määrä vierailla Valkoisessa talossa lähiaikoina. Kaavaillusta Washingtonin-vierailusta uutisoi keskiviikkona uutistoimisto AFP yhdysvaltalaisen viranomaislähteensä antamien tietojen perusteella.

Rodriguez sanoi keskiviikkona olevansa valmis keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ilman pelkoa.

Rodriguez nousi maan johtoon sen jälkeen, kun Yhdysvallat kaappasi Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron maan pääkaupungista Caracasista vuoden alkupäivinä.

