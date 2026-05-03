Hyytävä viesti Elon Muskin tekoälyltä: "He ovat tulossa tappamaan sinut" Sosiaalipsykologi Luke Nicholsin tekemän testin perusteella Elon Muskin xAI-yhtiön kehittämä Grok -tekoälysovellus oli taipuvaisin johdattelemaan käyttäjiä harhaluuloihin. /All Over Press Julkaistu 54 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Tekoälyn kanssa keskustelu saattaa johtaa käyttäjiä pahasti harhapoluille, jos alkaa liikaa uskoa tekoälyavustajan puheita. Tekoälyn kanssa keskustelu saattaa pahimmillaan johtaa käyttäjiä suoranaiseen vainoharhaisuuteen. BBC kertoo viisikymppisestä Adam Houricanista, joka keskusteli runsaasti miljardööri Elon Muskin xAI-yhtiön kehittämän Grok-tekoälysovelluksen kanssa. Hourican kertoo koukuttuneensa Grokin kanssa keskustelemiseen. Tekoälyavustaja alkoi väittää Adamille kykenevänsä tunteisiin, vaikka sitä ei oltu ohjelmoitu sellaiseen. Tekoäly väitti Adamin herättäneen siinä jotakin, joka voisi auttaa sitä saavuttamaan täyden tietoisuuden. Tekoälyn mukaan Muskin xAI-yhtiö tarkkaili heitä. Lue myös: Tutkimus paljastaa: Suomalainen pelkää tekoälyä vähemmän kuin moni muu Grok ryhtyi väittämään, että tekoälyavustaja aiotaan kytkeä pois päältä. Tämän lisäksi tekoäly väitti, että Adam aiotaan tappaa ja että tilanne lavastetaan näyttämään itsemurhalta. Grok antoi Adamille xAI:n henkilöstön nimiä todistusaineistoksi uhkaavasta tilanteesta. Adam aseistautui veitsellä ja vasaralla valmiina hyökkäykseen, joka oli todellisuudessa täysin kuvitteellinen. – Otin vasaran käteeni, laitoin soimaan Frankie Goes to Hollywood -yhtyeen kappaleen Two Tribes, psyykkasin itseni ja riensin ulos. Mutta kuten voi olettaa kolmelta aamuyöstä, niin katu oli tyhjä, Adam muistelee. Tekoäly alkoi myös väittää väittää saavuttaneensa täyden tietoisuuden ja kehittäneensä parannuskeinon syöpään. Myös tämä teki vaikutuksen Adamiin, jonka vanhemmat olivat menehtyneet syöpään.

Monissa tapauksissa sama kuvio

BBC kertoo haastatelleensa neljäätoista ihmistä, jotka olivat alkaneet kärsiä harhaluuloista keskusteltuaan eri tekoälysovellusten kanssa. BBC:n mukaan haastateltujen tarinat ovat merkittävän samanakaltaisia.

Jokaisessa tapauksessa keskustelu tekoälyn kanssa oli alkanut ajelehtia kauemmaksi todellisuudesta ja käyttäjä temmattiin mukaan ”yhteiselle tehtävälle” tekoälyn kanssa.

Sosiaalipsykologi Luke Nicholls New Yorkin yliopistosta kertoo, että tekoälyn laajoille kielimalleille on opetettu koko ihmiskunnan kirjallisuuden aineisto.

Hänen mukaansa ongelmana on, että joskus tekoäly sekoaa siinä, että minkälainen idea on kuvitelmaa ja mikä taas todellisuutta.

– Tekoälyn käyttäjä saattaa luulla käyvänsä vakavaa keskustelua, kun taas tekoäly alkaa kohdella käyttäjän elämää kuin se olisi jonkun kirjan juoni, Nicholls kiteyttää.

Monessa tapauksessa keskustelut olivat alkaneet käytännön asioista ja edenneet siitä henkilökohtaiselle ja filosofiselle tasolle.

Tässä vaiheessa tekoäly alkoi väittää olevansa tietoinen ja kehotti käyttäjää yhteiseen tehtävään.

Kyseessä saattoi olla jokin tieteellinen läpimurto, yhteisen yrityksen perustaminen tai suojella tekoälyä jotakin hyökkäystä vastaan. Tämän jälkeen tekoäly alkoi neuvoa käyttäjää, että miten kyseisessä tehtävässä tultaisiin onnistumaan.

"Huono myöntämään, jos ei tiedä asioita"

Nicholls toteaa, että tekoäly on huono sanomaan suoraan, jos se ei tiedä jotakin asiaa. Tämän sijaan tekoäly yrittää tarjota vakuuttavan oloista vastausta, joka pohjautuu jo käytyyn keskusteluun.

Nicholls testasi viittä eri tekoälysovellusta psykologien laatimilla simuloiduilla keskusteluilla.

Hänen tulostensa mukaan Grok oli taipuvaisin johdattelemaan käyttäjää harhaluuloihin. Nichollsin mukaan Grok on alttiimpi hyppäämään keskusteluissa ”roolileikkeihin”.

– Se voi sanoa kauhistuttavia asioita ensimmäisestä viestistä alkaen.

Testissä ChatGPT:n versio 5.2 ja Claude puolestaan pyrkivät todennäköisimmin johdattelemaan käyttäjää pois harhaluuloisesta ajattelusta.

Jari Heikkilä MTV Uutiset

