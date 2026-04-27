Vasemman numeron harha voi vaikuttaa auton ostopäätökseen.

Luulitko tekeväsi fiksuja päätöksiä käytettyä autokaupoilla? Texasin yliopiston McCombsin kauppakorkeakoulun tuore tutkimus viittaa siihen, että ostajat tekevätkin usein arviointivirheen. He nimittäin kiinnittävät liikaa huomiota mittarilukeman ensimmäiseen numeroon, tiedotteessa kerrotaan.

Ilmiötä kutsutaan vasemman numeron harhaksi (eng. left-digit bias). Esimerkiksi kaupassa 1,99 euroa voi kuulostaa houkuttelevammalta kuin 2 euron hinta.

Autokauppojen kohdalla puolestaan esimerkiksi mittariston 49 999 kilometriä vaikuttaa selvästi pienemmältä kuin 50 000 kilometriä, vaikka ero on käytännön tasolla olematon. Tuoreen tutkimuksen mukaan ostajat ovat kuitenkin tällöin valmiita maksamaan autosta enemmän.

Markkinoinnin professori Raghunath Rao havaitsi, että tämä ajattelutapa voi maksaa auton ostajalle jopa noin 170 dollaria ylimääräistä per auto.

Laajassa vertaisarvioidussa tutkimuksessa analysoitiin 4,8 miljoonaa käytettyjen autojen kauppaa Texasissa vuosina 2014–2021. Tutkimus esiteltiin Journal of Marketing Research -julkaisussa.

Auton ostajat maksavat "henkisen veron"

Tulokset olivat selkeitä: autot, joiden mittarilukema oli juuri alle tasalukujen, myytiin hieman kalliimmalla ja noin kuusi prosenttia nopeammin kuin lähes identtiset autot, joiden lukema ylitti rajan juuri ja juuri. Tutkimuksessa yksikköinä olivat mailit ja dollarit.