Madonnan asu lukeutuu tämän vuoden Met-gaalan näyttävimpiin.
Muodin Oscareiksikin luonnehdittua Met-gaalaa vietettiin New Yorkissa maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa.
Illan aikana supertähdet saapuivat poseeraamaan kameroille toinen toistaan näyttävämmissä asuissa. Yhtä illan hätkähdyttävimmistä tyyleistä kantoi yllään poptähti Madonna, jonka päähine varasti huomion punaisella matolla.
Madonnalla oli yllään Saint Laurentin musta pitsimekko ja käsissään tummanharmaat satiinikäsineet. Päässään poptähdellä oli tumma peruukki sekä merirosvolaivaa muistuttava suuri päähine. Päähineeseen oli kiinnitetty pitkä, läpikuultava harmaa kangas, jota kannatteli seitsemän henkilöä.
Kokonaisuus kantajineen kaikkineen jäljitteli kuvataiteilija Leonora Carringtonin teosta The Temptation of St. Anthony. Fragment II vuodelta 1945.
