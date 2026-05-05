WHO jäljittää virukseen sairastuneen kanssa samalla lentokoneella matkustaneita.

Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö etsii matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin.

Kolme ihmistä on kuollut Atlantin valtamerellä risteilevällä MV Hondius -risteilyaluksella tautiin, jonka epäillään johtuvan hantaviruksesta. Tuoreimpien tietojen mukaan tutkimukset ovat vahvistaneet, että yksi kuolleista ja yksi nyt tehohoidossa oleva sairastunut ovat kumpikin saaneet hantavirustartunnan.

Hantavirus on WHO:n mukaan yleinen joissakin Argentiinaa. MV Hondius oli lähtenyt matkaan Argentiinan eteläkärjestä Uishuasta.

Tässä on ollut virusaluksen reitti.

Virus tarttuu yleensä esimerkiksi jyrsijöiden kuivuneiden eritteiden kautta ilmateitse. Tartunnan voi saada myös jyrsijän eritteisiin koskemisesta, jos kädellä koskettaa sen jälkeen suuta tai nenää.

Hantaviruksen tarttuminen ihmisestä toiseen on äärimmäisen harvinaista, jopa lääketieteellisesti kiistanalaista, arvioivat BBC:n haastattelemat asiantuntijat aiemmin.

Ylen aamussa eilen maanantaina asiaa kommentoinut virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoi, että on erikoista se, että virus on kulkeutunut niin kauas esiintymisalueeltaan.

Suomen ainoa hantavirus on Puumala-virus. Se aiheuttaa myyräkuumetta.

Hantaviruksen aiheuttama tauti voi olla siihen sairastuneelle hyvin ikävä.

– Haluamme vain tuntea olevamme turvassa, sanoo Jake Rosmarin videoviestissään MV Hondiukselta.

