Hyökkääjä Aarne Intonen jatkaa SM-liigauraansa SaiPassa.
24-vuotias Intonen pelasi päättyneen kauden Rauman Lukossa. Hän teki 50 runkosarjaottelussa tehot 5+9=14.
Intonen edusti aiemmin vuodet 2019–25 TPS:ää. Hän on SaiPan päävalmentajalle Raimo Helmiselle tuttu turkulaisten finaalikaudelta 2020–21, jolloin Intonen teki läpimurtonsa aikuisten tasolle.
Intosen sopimus SaiPan kanssa on yksivuotinen.
Tiistaina lappeenrantalaiset vahvistivat myös JYPissä pelanneen hyökkääjä Mikko Pertun kaksivuotisen sopimuksen. 25-vuotias Perttu teki runkosarjassa pisteet 5+11=16.
Maanantaina SaiPa tiedotti hyökkääjien Petrus Palmun ja Petr Fridrichin sopimuksista.