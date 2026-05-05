Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Rustassa myydyn lelun turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Rustassa myydyn Moxy Sand Painting Stitch -tuotteen takaisinvedosta. Myös Rusta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.
Tuote vedetään takaisin, koska sen sisältämä hiekka saattaa sisältää asbestikuituja. Tämä voi aiheuttaa riskin terveydelle.
Tuote vedetään välittömästi pois myynnista, ja sen ostaneita asiakkaita kehotetaan lopettamaan käyttö heti.
Tuotteen voi palauttaa Rustaan. Tuotenumero on 762206670101.
Viime aikoina on vedetty muitakin leluja myynnistä asbestiriskin vuoksi.
