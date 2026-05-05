Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa.

Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut viranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä.



Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli yksi henkilö ja kaksi haavoittui.



Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle.



Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.

Putin julisti tulitauon voitonpäiväksi

Eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti kaksi päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta sodan osapuolten välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina.

Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina.

Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Maan puolustusministeriö kirjoittaa sosiaalisessa mediassa aikovansa tehdä valtavan ohjusiskun Kiovan keskustaan, jos Ukraina ei noudata tulitaukoa.

Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi kolmen päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt.

Zelenskyi aloitti oman tulitaukonsa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi tuoreeltaan, ettei Ukrainalle ole esitetty virallista tulitaukovetoomusta. Zelenskyi julkistikin oman tulitaukonsa alkavaksi heti.

– Uskomme, että ihmiselämä on paljon arvokkaampaa kuin mikään vuosipäivän "juhla". Tämän johdosta julistamme tulitauon astuvan voimaan klo 00:00 yönä 5.–6. toukokuuta, Zelenskyi toteaa.