Kuka teki tuhoa pyöröpaaleille Kerimäellä?
Poliisi tutkii tapausta, jossa Savonlinnan Kerimäen taajaman pohjoispuolella on viiletty rikki useita muovitettuja pyöröpaaleja 23. huhtikuuta – 4. toukokuuta välisenä aikana.
Ainakin 23 pyöröpaalin muovitus on viilletty. Maanviljelijä ei osannut vielä arvioida, kuinka moni kuivaheinää sisältävistä paaleista menee pilalle, kun säilötty sato menetti muovin tuoman ilmatiiviydensä. Poliisi arvioi, että vahingon arvo voi nousta yli tuhannen euron.
Poliisin mukaan viiltäjä ei voi olla esimerkiksi karhu, sillä viillot on selkeästi tehty teräaseella.
Tiedotteen on allekirjoittanut konstaapeli Reinikainen, jonka täyskaima viihdytti suomalaisia 1980-luvun alun komediasarjassa Tenho Saurénin näyttelemänä. Reinikainen kertoo, että rikospaikalla on nähty yläkouluikäinen poika, jonka osuus vahingontekoon on yhä hämärän peitossa.
Reinikainen muistuttaa silti, että vahingoista korvausvastuu on myös alle 15-vuotiailla.
Itä-Suomen poliisi pyytää tietoja ja havaintoja asiasta vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai 0295415232.