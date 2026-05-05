Kokenut veljeskaksikko Ville ja Jani Lajunen palaavat Kiekko-Espoon paitaan.

38-vuotias puolustaja Ville Lajunen toimi Kiekko-Espoon kapteenina kaudella 2024–25. kun seura teki paluun SM-liigaan. Viime kauden hän pelasi Tshekin liigaa HC Plzenissä.

Myös Jani Lajunen edusti viime kaudella Tshekissä Sparta Prahaa, mutta pelit jäivät loukkaantumisen takia vain kuuteen runkosarjaotteluun.

35-vuotias hyökkääjä on maailmanmestari vuodelta 2011 ja kaksinkertainen Suomen mestari Tapparasta vuosilta 2016–17.

Veljekset pelasivat viimeksi yhdessä Bluesissa kaudella 2010–11.

– On se aina ollut mielessä. Meillä on muutama sellainen ”ehkä” mahdollisuus ollut (pelata taas samassa joukkueessa), mutta ei niistä ikinä tullut mitään. Nyt tämä mahdollisuus oli tässä, niin tartutaan ilolla kiinni, kommentoi Jani Lajunen seuran tiedotteessa.