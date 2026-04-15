Tekoälyn tekemät haastattelut päätyivät lehteen asti. JSN:n puheenjohtajan mukaan tapaus rikkoo suoraan journalismin perusperiaatteita.

Helsingissä ilmestyvässä Lauttasaari-lehdessä on julkaistu kaksi tekoälyllä tehtyä katuhaastattelua.

Lauttasaari-lehden päätoimittaja Petri Suhonen kertoo, että lehden avustaja on tehnyt palstan kuvat ja tekstin tekoälyllä. Avustajan avustajasuhde lehteen katkaistiin heti ensimmäisen tekoälyjutun paljastumisen jälkeen.

Päätoimittaja kertoo, että kumpikin tekoälyllä tehty katuhaastattelu on nyt poistettu Lauttasaari-lehden näköislehdistä.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen kuvailee MTV Uutisille tapausta erittäin valitettavaksi.

– Sepitteen ja todellisuuden sekoittaminen tuolla tavalla on todella journalistin ohjeiden ja eettisen koordiston vastaista. Missään tapauksessa ei saisi näin käydä, Hyvönen toteaa.

Hyvösen mukaan se, että Lauttasaari-lehden tapauksessa on hyödynnetty tekoälyä, tekee siitä jossain määrin “nykyaikaisemman”.

– Valitettavasti maailmalla on tapahtunut sitä, että täysin fiktiivisiä hahmoja on uitettu todellisuuteen, Hyvönen kertoo.

Vaarallisilla vesillä

Tekoäly on vakiinnuttanut paikkansa journalismissa, mutta onko sen käytössä jo syytä huoleen?

Hyvösen mukaan tekoäly houkuttelee oikomaan ja saattaa laiskistaa myös kantelijoita.

– Olemme saaneet joitakin tekoälyllä tehtyjä kanteluja, joissa on ollut ihan keksittyjä Journalistin ohjeita, Hyvönen kertoo.

Puheenjohtaja korostaa, ettei tiedä, miksi juuri Lauttasaari-lehden avustaja on päätynyt käyttämään tekoälyä.

– Mutta sen sanon, että tekoälyn suhteen houkutus voi kasvaa hyvin isoksi, Hyvönen sanoo.

MTV Uutiset ei tavoittanut Lauttasaari-lehden avustajaa haastatteluun tätä juttua varten.

Ei kanteluita

Kuka tahansa voi tehdä kantelun Julkisen sanan neuvostoon, jos katsoo median rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

Hyvösen mukaan Lauttasaari-lehden jutuista tai niiden poistamisesta näköislehdestä ei ole tullut kanteluita JSN:lle. Kanteluaika on kuitenkin kolme kuukautta.

Lauttasaari-lehti päätyi poistamaan avustajansa tekemät jutut näköislehdistään. Hyvönen ei voi suoraan ottaa kantaa, oliko päätös poistamisesta oikea.

– Päätoimittajallahan on tuoreiden juttujen poistamiseen oikeus, Hyvönen toteaa.

Journalistin ohjeiden mukaan "julkaistua toimituksellista sisältöä ei saa poistaa selvästi julkaisuajankohdan jälkeen kuin erityisen painavista syistä."

– Näen poistossa journalistisen perusteen, mutta en voi ottaa kantaa, onko se oikein vai väärin, Hyvönen sanoo.

Hyvösen mukaan JSN:n on mahdollista ottaa Lauttasaari-lehden tapaukset oma-aloitteisesti käsittelyyn. Näin on tehty ennenkin.

– Kyseessä on kuitenkin merkittävä asia, Hyvönen toteaa.