Moni jopa innostuu työstään keskimääräistä enemmän saadessaan käyttää tekoälyä.

Tekoälyä käyttävien työtyytyväisyys ei ole muita heikompaa eivätkä he pelkää muita enemmän työn korvautumista, havaittiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksessa.

Sen sijaan työn imu eli kokemus työn innostavuudesta ja mielekkyydestä on Etlan mukaan korkeampi niillä työntekijöillä, jotka käyttävät tekoälyä työssään.

Kansainvälisestä tutkimuksesta poiketen Suomessa ei ole havaittu tekoälyn käytön yhteyttä teknologiapelkoihin, Etla kertoo. Pelko oman työpanoksen korvautumisesta teknologialla on pysynyt käytännössä ennallaan vuosien 2018 ja 2023 välillä. Pelkääjien osuus oli molempina vuosina vajaat kahdeksan prosenttia.