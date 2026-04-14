Rikolliset ovat käyttäneet mediayhtiöiden ruutukasvoja huijauksiin sosiaalisessa mediassa. Meta tienaa suuria summia sallimalla alustoillaan huijareiden tekemiä mainoksia.

Yle ja MTV ovat julkistaneet yhteisen tietoiskun, jossa varoitetaan sosiaalisessa mediassa leviävistä huijauksista. Molempien yhtiöiden tunnettuja ruutukasvoja on käytetty viime vuosina luvatta mainoksissa, joilla yritetään ansaita rahaa sekä levittää valheellista tietoa.

Dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta sanoo, ettei tunnettujen toimittajien ja erityisesti uutisankkureiden käyttö ole mitenkään yllättävää.

– Niillä saadaan paljon huomiota ja huomiohan on sosiaalisessa mediassa se, millä ihmisiä houkutellaan ja saadaan kiinnostumaan sisällöistä. Aika ongelmallista tästä tulee silloin kun käytetään uutisankkureita, mikä lainvastaista, Matikainen.

Kehittyvä tekoäly helpottaa huijaamista

Väärennetyissä videoissa on hyödynnetty tekoälypohjaisia työkaluja. Medialukutaitoinen kansalainen osaa kyllä yleensä tunnistaa huijaukset, mutta teknologian kehittyessä tunnistamisesta tulee entistä vaikeampaa.

Matikaisen mielestä laadukkaiden huijausvideoiden tekeminen on entistä helpompaa. Kyse on laajemmasta kehityskulusta.

– Tekoälytyökaluilla tuotetaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, eivätkä alustat valvo tai moderoi sisältöjä tai paljasta miten algoritmit niitä jakavat. Olemme aikamoisessa koneistossa, mikä näkyy muuallakin elämässä. Tämä on huolestuttava suunta.