Asiantuntijoiden mukaan Iranin sotaan liittyvää tekoälyllä tuotettua kuvastoa levitetään ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa.
Sadat tekoälyvideot ovat saavuttaneet miljoonayleisön vain viikkojen kuluessa sodan alkamisesta, ja aidon materiaalin erottaminen väärennöksistä vaikeutuu nopeasti.
Sosiaalisessa mediassa leviävät sotavideot voivat näyttää silminnäkijöiden kuvaamilta, vaikka ne eivät sitä ole. Esimerkiksi väitettyjä Tel Avivin pommituksia esittävät videot paljastuivat tekoälyllä tehdyiksi – mutta ehtivät sitä ennen kerätä maailmalla miljoonia katselukertoja ja jakoja.
Euronews Nextin mukaan konfliktin alusta lähtien verkossa on levinnyt myös tekoälyllä luotuja videoita, joiden väitetään esittävän muun muassa ohjusiskuja, tuhoutuneita amerikkalaisaluksia ja siviilikohteisiin osuneita pommeja.
Osa sisällöstä on ollut niin uskottavaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tarkistaneensa armeijan johdolta, olivatko jotkut videolla näkyneet tilanteet todellisia.
– Dramaattiset kuvat ja videot, jotka väittävät esittävänsä reaaliaikaisia taisteluita ja ohjusiskuja, tulvivat somevirtoihin ja harhauttavat miljoonia ihmisiä, sanoo sosiaalisen median ja disinformaation tutkija Marc Owen Jones Euronewsille.
Jonesin mukaan nopeatahtisessa sodassa varmennettu tieto tulee usein viiveellä, mikä jättää tyhjiön, jonka väärä informaatio täyttää lähes välittömästi.
Tekoälysatiiri löytää yleisönsä
Wired-lehden mukaan eri puolilla maailmaa toimivilla nuorilla, teknologiaa hyvin hallitsevilla aktivisteilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää kehittyneitä tekoälytyökaluja.