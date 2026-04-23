Historiallisen suuri huijaus Iranin sodassa leviää kuin kulovalkea 1:39 Tekoäly valtaa sotakuvat: Näin Iranin sodan videot leviävät teollisessa mittakaavassa Julkaistu 23.04.2026 08:08 Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Asiantuntijoiden mukaan Iranin sotaan liittyvää tekoälyllä tuotettua kuvastoa levitetään ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa. Sadat tekoälyvideot ovat saavuttaneet miljoonayleisön vain viikkojen kuluessa sodan alkamisesta, ja aidon materiaalin erottaminen väärennöksistä vaikeutuu nopeasti. Sosiaalisessa mediassa leviävät sotavideot voivat näyttää silminnäkijöiden kuvaamilta, vaikka ne eivät sitä ole. Esimerkiksi väitettyjä Tel Avivin pommituksia esittävät videot paljastuivat tekoälyllä tehdyiksi – mutta ehtivät sitä ennen kerätä maailmalla miljoonia katselukertoja ja jakoja. Euronews Nextin mukaan konfliktin alusta lähtien verkossa on levinnyt myös tekoälyllä luotuja videoita, joiden väitetään esittävän muun muassa ohjusiskuja, tuhoutuneita amerikkalaisaluksia ja siviilikohteisiin osuneita pommeja. Osa sisällöstä on ollut niin uskottavaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tarkistaneensa armeijan johdolta, olivatko jotkut videolla näkyneet tilanteet todellisia. – Dramaattiset kuvat ja videot, jotka väittävät esittävänsä reaaliaikaisia taisteluita ja ohjusiskuja, tulvivat somevirtoihin ja harhauttavat miljoonia ihmisiä, sanoo sosiaalisen median ja disinformaation tutkija Marc Owen Jones Euronewsille. Jonesin mukaan nopeatahtisessa sodassa varmennettu tieto tulee usein viiveellä, mikä jättää tyhjiön, jonka väärä informaatio täyttää lähes välittömästi. Tekoälysatiiri löytää yleisönsä Wired-lehden mukaan eri puolilla maailmaa toimivilla nuorilla, teknologiaa hyvin hallitsevilla aktivisteilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää kehittyneitä tekoälytyökaluja.

– Käyttäjät pystyvät tuottamaan viiltävää satiiria ja sisältöä, joka löytää kaikupohjaa valtavassa yleisössä, kuvailee Wiredin disinformaatiota ja verkon ääri-ilmiöitä käsittelevä toimittaja David Gilbert.

New York Times kertoo tunnistaneensa sodan kahden ensimmäisen viikon aikana ainakin 110 erilaista tekoälyllä tuotettua videota, jotka liittyivät suoraan konfliktiin.

Satiirin ja viihteen muotoon paketoitu propaganda on noussut keskiöön myös Time-lehden analyysissa. Lehden mukaan sota esitetään yhä useammin tuttujen populaarikulttuuristen muotojen kautta: tekoälyllä tuotetuissa videoissa maailmanjohtajat on kuvattu Lego-hahmoina ja sotatapahtumat videopelien tai animaatioiden estetiikalla.

– Sosiaalisen median valuutta ei ole totuus tai auktoriteetti, vaan huomio. Sisältö leviää, jos se on tarpeeksi tuttua ja samalla riittävän hämmentävää herättääkseen reaktion, kirjoittaa Time-lehdessä Georgetownin yliopiston tutkija Renée DiResta.

DiRestan mukaan käyttäjien ei tarvitse hyväksyä viestiä levittääkseen sitä vaan riittää, että sisältö tuntuu katsomisen tai jakamisen arvoiselta.

Nopeus ratkaisee näkyvyyden

Iranin sotaa on luonnehdittu ensimmäiseksi konfliktiksi, jossa tekoälyä hyödynnetään tiedonvälityksessä ja vaikuttamisessa systemaattisesti ja laajassa mittakaavassa.

Aiemmissa sodissa, kuten Ukrainan vuonna 2022 alkaneessa konfliktissa, tekoälyllä tuotettua propagandaa on esiintynyt, mutta Persianlahden infosota etenee asiantuntijoiden mukaan huomattavasti nopeammassa tahdissa.

Time-lehden mukaan jakonopeudesta on tullut itsessään viesti: valtioiden ja epäselvien toimijoiden ei enää tarvitse vakuuttaa yleisöä oikeassa olemisestaan, vaan riittää, että ne hallitsevat konfliktiin liittyvää näkyvyyttä ja tunnelmaa verkossa.

– Nopeus on avainasemassa. Sisällöntuottajat reagoivat reaaliajassa siihen, mitä tapahtuu. Videot presidentti Trumpin tulitaukoilmoituksesta syntyivät tunneissa eikä päivissä, David Gilbert sanoo.