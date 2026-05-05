Ruotsin entinen maajoukkuehyökkääjä, nykyinen tv-asiantuntija John Guidetti ei usko Jani Honkavaaran näkevän kauden loppua Djurgårdenin päävalmentajana. Toista kauttaan Djurgårdenin päävalmentajana toimiva Honkavaara vastasi Guidettin puheisiin maanantain 6–0-voiton jälkeen.

Kotonaan Göteborgin kohdannut Djurgården palasi tyrmäävän esityksen myötä takaisin voittokantaan Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa. Kolmessa edellisessä ottelussa joukkue oli pelannut tasan paikallisvastustaja Hammarbytä vastaan ja hävinnyt sekä Elfsborgille että Malmölle.

Tuon kolmen ottelun voitottoman putken aikana Guidettilta kysyttiin Bollklubben-ohjelmassa, annetaanko Honkavaaran jatkaa tehtävässään tämän kauden loppuun saakka.

– En usko. Tämä on Djurgårdenille hyvä vuosi. Olen vaikuttunut (heidän joukkueestaan), mutta en usko, että hän saa joukkueesta riittävästi irti. Siksi hän ei tule olemaan mukana kauden loppuun asti, vuosina 2012–2020 yhteensä 29 maaottelua Ruotsin paidassa pelannut Guidetti vastasi Fotbollskanalenin mukaan.

Nämä lausunnot nostettiin maanantain voiton jälkeen esiin Honkavaaran lehdistötilaisuudessa, ja suomalaisluotsi pääsi esittämään niihin oman näkemyksensä.

– Kerrottiinko siinä, milloin minulle annetaan potkut? Honkavaara veisteli alkuun Expressenin mukaan.

– Ymmärrän, että hän tekee työtään. Hän on hyvä tyyppi, ja ymmärrän, että hänen täytyy sanoa jotain.

Honkavaara ei koe Djurgårdenin pelanneen huonosti, vaikka tulokset ovat jättäneet muutamassa pelissä toivomisen varaa.

– Jos olisimme pelanneet huonosti, olisin ymmärtänyt sen. Mutta mielestäni olemme pelanneet todella hyvin myös niissä peleissä, joita emme voittaneet. Mutta en ajattele tällaisia asioita. Olemme luoneet pelaajiemme kanssa jotakin hyvin ainutkertaista. Olemme luoeet uskoa. Se, mitä ulkopuolelta kuuluu, ei vaikuta meihin.