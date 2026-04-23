Facebook-ryhmästä konserttilippuja ostamassa ollut Tomi Nisumäki haistoi palaneen käryä, minkä jälkeen Facebook-huijarin käämit paloivat.
Hattulassa asuva Tomi Nisumäki puolisoineen joutui odottamattoman piinan kohteeksi.
Nisumäen mukaan tilanne sai alkunsa, kun hän oli ostamassa keikkalippuja Facebookin ”Myy ja osta tapahtumalippuja"-ryhmässä. Hän kertoo saaneensa Facebookin Messengeriin viestipyynnön, jossa oli tarjottu kahta lippua.
Myyjän käytös sai kuitenkin Nisumäen hälytyskellot soimaan, ja kaupittelijan laittamien kuvankaappausten perusteella Nisumäelle selvisi, että kuvat olivat väärennettyjä.
Lippuja kaupitelleen henkilön laittamissa kuvissa lipussa oli muun muassa kirjoitusvirheitä.
– Alun perin liput piti olla permannolle, mutta lippunäkymässä lukikin "balcony".
– Yhdestä hänen lähettämästään kuvasta näkyi, että hänellä ei ole iPhonea, mutta lippujen vieressä kuitenkin "add to Apple wallet"-painike, Tomi Nisumäki kertoo MTV Uutisille.
Hänen mukaansa myös itse "lipussa" pitäisi lukea parveke, mutta hänelle lähetetyssä kuvassa oli kirjoitusvirhe "parvike".
– Näiden lisäksi QR-koodissa ja fontissa oli pikselivirheitä.
Raivo repesi
Nisumäki kertoo informoineensa myyjää epäilystään. Lisäksi hän varoitti muita ryhmän jäseniä kyseisestä profiilista.
Seuraavaksi oletetun huijarin pinna paloi, ja tämä alkoi pommittaa Nisumäen Messengeriä puheluilla ja uhkausviesteillä.
– Meni varmaan alle 10 minuuttia, kun alkoi tulla uhkailuviestejä Messengerissä, ensin minulle ja sen jälkeen avopuolisolle.