– Meni varmaan alle 10 minuuttia, kun alkoi tulla uhkailuviestejä Messengerissä, ensin minulle ja sen jälkeen avopuolisolle.

Seuraavaksi oletetun huijarin pinna paloi, ja tämä alkoi pommittaa Nisumäen Messengeriä puheluilla ja uhkausviesteillä.

– Yhdestä hänen lähettämästään kuvasta näkyi, että hänellä ei ole iPhonea, mutta lippujen vieressä kuitenkin "add to Apple wallet"-painike, Tomi Nisumäki kertoo MTV Uutisille.

Nisumäen mukaan tilanne sai alkunsa, kun hän oli ostamassa keikkalippuja Facebookin ”Myy ja osta tapahtumalippuja"-ryhmässä. Hän kertoo saaneensa Facebookin Messengeriin viestipyynnön, jossa oli tarjottu kahta lippua.

Tomi paljasti Facebook-huijarin – alkoi törkytulva: "Sinä ja puolisosi tulette kärsimään"

Tomi Nisumäen saamia uhkauksia ja kuva väärennetystä lipusta.

Kuvat: Tomi Nisumäki

Sinä ja puolisosi tulette kärsimään, jos et poista postausta. Tämän jälkeen siirryttiin jo tappouhkaukseen, jonka jälkeen tuli uhkauksia loan levittämisestä muun muassa Ylilaudalla, Jodelissa, TikTokissa ynnä muualla somessa, Nisumäki kuvaa nettihuijarin raivoamista omassa Facebook-julkaisussaan.