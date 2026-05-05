Kauppa ryöstettiin Oulussa lauantai-iltana.

Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, jonka epäillään ryöstäneen kaupan Oulun Metsokankaalla lauantaina 2. toukokuuta kello 21.45. Poliisin mukaan ryöstäjä sai liikkeestä saaliikseen vähäisen summan käteistä rahaa.

Ryöstäjä on normaalivartaloinen noin 180-senttinen suomea puhuva mies. Ryöstäjä oli pukeutunut suureen hupulliseen Adidas-merkkiseen takki. Miehellä oli jalassaan vaaleat farkut sekä vaaleat tai harmaat lenkkikengät, joissa tummat nauhat. Mies oli peittänyt kasvonsa takin hupulla, tummilla aurinkolaseilla ja vaalealla huivilla.

Ryöstäjä pakkasi ryöstösaaliin Normal-liikkeen kassiin ja poistui liikkeestä jalan.

Poliisi kaipaa havaintoja tekijästä ennen ja jälkeen ryöstön (vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestit 050 305 0132).