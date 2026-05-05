Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos.
Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3 550 eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024.
Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 prosenttia. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia.
Lue myös: Suomen vankiloissa kestämätön tilanne – "Pahimmillaan vankeja on asutettu saunan pukuhuoneessa"