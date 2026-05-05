Dallasin tähtipuolustaja Miro Heiskanen kärsii vatsalihasvammasta, joka ei ehtinyt parantua NHL:n pudotuspelien aikana.

Tappion NHL:n pudotuspelien avauskierroksella Minnesota Wildille kokeneen Dallas Starsin suomalaispelaajilta odotellaan kuumeisesti tietoa mahdollisesta MM-kisamatkasta Sveitsiin.

Roope Hintz ja Arttu Hyry olivat loukkaantuneina sivussa playoffseista, mutta Mikko Rantasen, Esa Lindellin ja Miro Heiskasen kohdalla tilanne on vielä auki.

Heiskanen kertoi maanantaina Starsin kauden päättäneessä mediapäivässä kärsivänsä edelleen kauden lopulla tulleesta vammasta. Loukkaantumisen tulkittiin alun perin tapahtuneen Wildin Ryan Hartmanin taklauksen yhteydessä, mutta asia ei suomalaisen mukaan mennyt näin.

– Miro Heiskanen sanoo reväyttäneensä vinon vatsalihaksensa viimeisessä Dallasin ja Minnesotan runkosarjaottelussa. Tapahtui vaihtoa ennen Hartmanintaklausta, kertoo Starsia seuraava toimittaja Robert Tiffin X-tilillään.

– Heiskanen kertoi, että vamma parani hiljalleen ottelu ottelulta, mutta hän toipuu siitä täysin kesän aikana, Tiffin lisäsi.

Leijonat rakentaa vahvaa joukkuetta 15. toukokuuta Zürichissä ja Fribourgissa käynnistyviin MM-kisoihin. Mukana ovat muun muassa Aleksander Barkov, Anton Lundell, Teuvo Teräväinen sekä viimeisimpinä joukkueeseen nimetyt maalivahti Joonas Korpisalo ja puolustaja Henri Jokiharju.