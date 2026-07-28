Suomen urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24.

Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa.



Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan kolme viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metrin joukkueet sekä naisten 4x400 metrin joukkue.



Suomen kolmas valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.

Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuissa Birminghamissa Britanniassa 10.–16. elokuuta kilpailevaa Suomen joukkuetta seuraavilla urheilijoille:

Miehet:

100 m: Riku Illukka, Vantaan Salamat.

110 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Santeri Kuusiniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat.

400 m aj: Antti Sainio Tampereen Pyrintö.

Korkeus: Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö.

Seiväs: Juho Alasaari Laihian Luja.

Moukari: Henri Liipola, Tammelan Ryske.

Keihäs: Oliver Helander Mikkelin Kilpa-Veikot, Topi Parviainen Tuupovaaran Urheilijat.

Kävely, puolimaraton: Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Jerry Jokinen Turun Urheiluliitto.

4 x 100 m: Riku Illukka Vantaan Salamat, Aku Kulju Jyväskylän Kenttäurheilijat, Valtteri Louko Lapuan Virkiä, Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilu, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo. Kotiin jäävät varaurheilijat: Eljas Aalto IF Sibbo Vargarna, Topi Huttunen Vieremän Koitto.