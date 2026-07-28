Jemenin huthit kertovat uudesta iskusta Punaisellamerellä.
Jemenin huthikapinalliset sanovat iskeneensä ballistisilla ohjuksilla saudiarabialaiseen öljytankkeriin Punaisellamerellä.
Huthien edustaja sanoo, että tankkeri olisi rikkonut kapinallisten viime viikolla aloittamaa Saudi-Arabian merisaartoa.
Huthien mukaan iskujen kohteeksi joutunut tankkeri joutui kääntymään takaisin.
Saudi-Arabia ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa. Maa iski viime viikolla huthien kohteisiin Jemenissä vastauksena Punaisenmeren merenkulkuun kohdistuviin iskuihin.