Oliver Solberg uskoo, että Suomen MM-rallin uudet erikoiskokeet ovat hänelle etu.

Solberg kilpaili Suomessa vuonna 2022 Hyundain Rally1-autolla. Kisa oli kuitenkin täysi katastrofi, sillä ruotsalaiskuski täräytti ulos heti perjantain ensimmäisellä erikoiskokeella ja ralli päättyi vain 300 metrin jälkeen.

Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Hän on hallitseva WRC2-luokan maailmanmestari ja voittanut Jyväskylässä WRC2-luokankin kahteen kertaan. Lisäksi hänellä on kaksi yleiskilpailuvoittoa Rally1-autolla.

Solberg korostaa, että hänellä oli silloin vaikea ajanjakso, mutta se on osa historiaa.

– Katse on eteenpäin. Sen jälkeen on tullut paljon hienoja kilpailuja Rally2-autolla, kokemusta Suomesta on kertynyt enemmän ja nyt alla on upea auto, jossa viihdyn todella hyvin. Se on tärkeintä, hän kertoo.

Tänä vuonna Suomen MM-rallissa on useita uusia erikoiskokeita. Solbergilla on nykyisistä Rally1-kuskeista selkeästi vähiten kokemusta Keski-Suomen nopeista sorateistä. Hän uskoo, että uudet pätkät ovat hänelle etu.

– Kyllä, uskon sen olevan tärkeää. Varsinkin suomalaisia ja kokeneita kuljettajia vastaan, kuten Elfyniä, Sebiä ja Takaa. Heillä on valtavasti kokemusta Suomen MM-rallista ja Rally1-autosta täällä. Siksi uskon, että uusista erikoiskokeista on meille hyötyä.

– Totta kai suomalaisilla voi olla jonkinlainen tuntuma näihin teihin, eihän sitä koskaan tiedä. He tuntevat käytännössä kaikki tiet vuosien varrelta. Silti uskon, että uudet erikoiskokeet auttavat meitä.

Solberg korostaa, että Viron tavoin nopeassa sorarallissa on tärkeää löytää hyvä rytmi heti alussa. Virossa Solberg tuntui löytävän sopivan tuntuman vasta lauantaina, joka oli voittotaistelun kannalta aivan liian myöhään.