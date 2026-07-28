Hämeenlinnan Pallokerho pestasi uuden maalivahdin.

27-vuotias ruotsalainen Jacob Crespin edustaa HPK:ta kaksi seuraavaa kautta. Hän on torjunut kiekkoa kaksi edellistä vuotta Ruotsin Allsvenskanissa Kalmar HC:n riveissä.

– Viime kaudella hän voitti HockeyAllsvenskanissa eniten otteluita kaikista maalivahdeista ja oli koko liigan ehdoton kärkimaalivahti. Jacobin tulon myötä meillä on tulevaa kautta ajatellen kasassa todella laadukas maalivahtikolmikko. Mahtava juttu, että pääsimme Jacobin kanssa sopimukseen ja hän sitoutui seuraamme tuleviksi kahdeksi kaudeksi, HPK:n pelaajatarkkailija Jukka Voutilainen kommentoi tiedotteessa.

HPK:n kaksi muuta maalivahtia ovat Kim Saarinen ja Max Väyrynen.

Viime kaudella puolivälieriin yltänyt seura kertoi samassa yhteydessä tehneensä 2+1-vuotisen juniorisopimuksen 17-vuotiaan tshekkihyökkääjän Filip Kliman kanssa.