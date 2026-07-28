Mies jäi traktorin alle Kiteellä.
Kiteellä yksityisellä piha-alueella tapahtui tiistai-iltana traktorionnettomuus, tiedottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.
Traktorin etukuormaajan varsi töytäisi miestä traktorin kaatuessa. Mies jäi kaatuneen traktorin etukuormaajan varren alle.
Sivullinen henkilö sai miehen pois ja aloitti ensiavun ennen kuin pelastushenkilöstö saapui kohteeseen.
Tilanteessa oli osallisena yhteensä kaksi henkilöä. Pelastuslaitos ei kommentoi henkilövahinkoja.
Kaatunut traktori jäi kyljelleen vuotaen polttoainetta. Pelastushenkilöstö toteuttaa vuodon torjuntaa kohteessa ja pyrkii kääntämään traktorin takaisin pyörilleen vuodon lopettamiseksi.