Kaksi vuotta kokonaan pelaamatta ollut Amanda Rantanen siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Kansallisessa liigassa pelaavaan HJK:hon.

28-vuotias Rantanen on pelannut aiemmin urallaan Suomessa HJK:ssa ja kasvattiseurassaan PK-35:ssa.

Ennen pidempää taukoa Rantanen edusti Ruotsin Linköpingiä ja Örebrota.

Nurmelle MTV Urheilun tietojen mukaan palaava hyökkääjä muistetaan myös naisten maajoukkueesta. Hän iski ikimuistoisen "naamamaalin" Skotlannin verkkoon EM-karsinnoissa vuonna 2020.

Rantanen on kärsinyt aiemmin loukkaantumisista. Vuosi sitten hän sai esikoislapsensa yhdessä jääkiekkoilija Kristian Vesalaisen kanssa.

Helsinkiläinen HJK johtaa Kansallista liigaa ylivoimaisesti. Seuran huippulupaus Sofia Jahnukainen siirtyi maanantaina Italian liigan jättiseuraan AS Romaan.

HJK aloittaa eurotaipaleensa ensi viikolla, kun se pelaa Mestarien liigan karsintaturnauksessa.