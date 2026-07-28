Niko Saarinen tunnusti podcastissa tilanneensa Susanna Penttilän Onlyfans-tililtä sisältöä.
Love Island Suomen juontaja Niko Saarinen teki paljastuksen Podmen Nikotellen-podcastin tuoreimmassa jaksossa. Saarinen kertoi juontajakollega Katja Lintuselle ostaneensa Susanna Penttilän aikuisviihdevideon.
Onlyfans-videoita tekevä Penttilä kohahdutti tänä kesänä bangbus-tempauksellaan. Hän markkinoi aikuisviihdesisältöjään pakettiautolla, jonka kylkeen on teipattu hänen vähäpukeisia kuviaan.
Autossa Penttilän tarkoitus oli kuvata miesten kanssa materiaalia. Saarinen kertoo ostaneensa Onlyfans-tähden videon 86 dollarilla eli reilulla 75 eurolla.
– Kiihotti se ajatus. Se oli se video, missä korkattiin bangbussi, hän kertoo Lintuselle.
– Eihän Susanna siinä minua kiihota vaan se kundi, mutta eihän sillä näy edes naamaa, Saarinen tarkentaa.