Tämän jälkeen huoltoyhtiö sai lisää ilmoituksia oudoista tapahtumista ja sen asiakkaille annettiin kehotus tarkistaa omaisuutensa.

Kun poliisi oli pyytänyt yhtiöltä lisätietoa epäillystä, oli epäillyn käyttämästä autosta löytynyt muun muassa korulaatikko, ansiomerkki ja yhden rikoksen uhrin nimi ja osoite. Yhtiö ilmoitti havainnot poliisille, joka otti miehen kiinni.

Hänen laiton "sivubisneksensä" paljastui, kun miehen työnantaja sai ilmoituksen, että erään asiakkaan asuntoon oli tultu pyytämättä ja ilman ennakkoilmoitusta yleisavaimella.

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Yksi miehen toimintatavoista vaikutti olleen, että tämä soitti asunnon ovikelloa ja jos kukaan ei avannut ovea, hän meni sisään yleisavaimella. Jossain tapauksessa hän todistajan mukaan saattoi mennä sisälle myös suoraan koputtelematta.