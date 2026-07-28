Huoltomies myi viemänsä korut eteenpäin. Hän säilytti saalistaan myös työnantajan autossa.
Kiinteistöhuollon työntekijä käytti työnantajaansa härskisti hyväkseen ja vei useilta vanhuksilta näiden arvoesineet.
Mies oli työskennellyt huoltomiehenä pääkaupunkiseudulla toimivassa kiinteistöhuoltoyhtiössä kesällä 2024.
Hänen laiton "sivubisneksensä" paljastui, kun miehen työnantaja sai ilmoituksen, että erään asiakkaan asuntoon oli tultu pyytämättä ja ilman ennakkoilmoitusta yleisavaimella.
Kun poliisi oli pyytänyt yhtiöltä lisätietoa epäillystä, oli epäillyn käyttämästä autosta löytynyt muun muassa korulaatikko, ansiomerkki ja yhden rikoksen uhrin nimi ja osoite. Yhtiö ilmoitti havainnot poliisille, joka otti miehen kiinni.
Miehen autosta löytyi muun muassa koruja ja lompakko, jossa oli yhden rikoksen uhrin kortteja.
Miehen töissään käyttämästä sijaisautostakin löydettiin uhrien koruja, minkä lisäksi osan arvoesineistä omistajaa ei pystytty selvittämään.
Tämän jälkeen huoltoyhtiö sai lisää ilmoituksia oudoista tapahtumista ja sen asiakkaille annettiin kehotus tarkistaa omaisuutensa.
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Vieraili asunnoissa omin luvin
Selvisi, että mies oli käyttänyt yhtiön yhteiskäytössä ollutta avainta, mutta ei ollut sääntöjen mukaisesti kuitannut ottaneensa sen käyttöön.