Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannoo jo ennalta kostoa haudan takaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina The New York Postille laatineensa ohjeet Iranin pommittamiseksi siltä varalta, että hänet salamurhattaisiin Teheranin toimesta.

– Olen ollut heidän listallaan pitkään. Sitä tämä nyt on.

– Ainoa vain, että olen jättänyt ohjeet – jos jotain tapahtuisi, pommittaa heitä voimalla, joita he eivät ole koskaan ennen nähneet, Trump sanoi NY Postin perjantaisessa haastattelussa.

Trump jatkoi aiheesta myöhään perjantai-iltana Yhdysvaltain aikaa omassa Truth Social -viestipalvelussaan.

– Tuhat ohjusta on kohdistettu Iranin islamilaiseen tasavaltaan ja tuhansia lisää seuraa välittömästi niiden jälkeen, jos Iranin hallitus toteuttaa monissa maailmankolkissa julistamansa uhkauksensa ja salamurhaa tai yrittää salamurhata Yhdysvaltain istuvan presidentin, tässä tapauksessa, MINUT, Trump kirjoitti päivityksessään.