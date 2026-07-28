MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja arvioi Trumpin ja Netanjahun tapaamisen olleen tärkeä etenkin Israelille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tapasivat tänään Washingtonissa.
– Netanjahu tarvitsi tätä tapaamista todella paljon, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoi Kymmenen uutisissa.
Julkisuuteen tapaamista on kuvailtu hyväksi ja tuotteliaaksi, mutta tiedossa on, että Trump ja Netanjahu ovat olleet erimielisiä Iranin sodasta.
– Trump haluaisi siitä ulospääsyn, koska se on Amerikassa hyvin epäsuosittu [sota]. Netanjahu puolestaan haluaisi jatkaa sitä.
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Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun valtionpäämiehet tapasivat kasvokkain sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
– Israelin pääministeri myös tiedostaa sen varsin hyvin, että amerikkalaiset suhtautuvat koko ajan yhä kielteisemmin Israelin sotilaalliseen tukemiseen Gazan sodan vuoksi.
Netanjahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin.
– Lindsey Graham oli nimenomaan linkki myös Israelin ja Trumpin Valkoisen talon välillä, Karppinen kuvailee.