Iranin ja Yhdysvaltain välisissä iskuissa on ollut tauko viikonlopun ajan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskeyttänyt Irania vastaan ​​suunnatut iskut antaakseen tilaa diplomatialle, kertoi Yhdysvaltain YK-lähettiläs Mike Waltz sunnuntaina.

– Hän antaa neuvotteluille tilaa ja asialle hieman liikkumavaraa, Waltz sanoi Fox News Sunday -ohjelmassa.

Waltz ei tarkentanut neuvottelujen luonnetta, mutta Iranin ja Yhdysvaltain välisissä taisteluissa on ollut viikonlopun aikana tauko.

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Pentagon keskeytti pommitukset 13 yötä kestäneiden, kiihtyvien iskujen jälkeen, eikä viikonlopun aikana ole raportoitu Iranin hyökkäyksistä naapurimaita vastaan.

Kun Trumpin hallinnon korkea-arvoiselta virkamieheltä kysyttiin tauosta, hän totesi lauantaina ”presidentin aina tehneen selväksi, että hän suosii diplomatiaa, mutta hän on osoittanut Iranille, mitä tapahtuu, jos maa ei suostu vakaviin neuvotteluihin”.