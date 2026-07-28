KuPSin taival jalkapallon miesten Mestarien liigan karsinnoissa on päättynyt tappioon. Kuopiolaiset taipuivat toisen karsintakierroksen jälkimmäisessä osaottelussa azerbaidzhanilaiselle Sabahille 0–2.

Otteluparin yhteismaalit kirjattiin Sabahille 3–0.



KuPS aloitti ottelun vahvasti, ja taukolukemat olivat vielä toivoa herättävät 0–0. Toisella puoliskolla Veljko Simic teki Sabahin avausmaalin ja Joy-Lance Mickels viimeisteli toisen osuman.

Vieraiden avausmaali herätti kuohuntaa. Osuma eteni VAR-tarkistukseen, mutta aivan paitsion rajamailla operoinut Simic sijoittui kuitenkin sallitusti.



KuPS jatkaa europelejä Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella.