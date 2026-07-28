Asuntomarkkinoilla on yhä hiljaista.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9 prosenttia vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo.
Suurimmista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut kolme prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Turussa.
Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.
Uusien osakeasuntojen kauppamäärä romahti karkeasti 30 prosenttia, vaikka jo vuosi sitten oltiin matalalla tasolla.
Katso yllä olevalta videolta, miksi hinnat nousivat suurista kaupungeista ainoastaan Oulussa.