Julia Simon on juhlinut jo sekaviestin ja normaalimatkan voittoja.

Ranskalaisampumahiihtäjä Julia Simonilla on toistaiseksi takanaan kaksi kilpailua Milano-Cortinan olympialaisissa, ja yhtä monesti hän on juhlinut kultaa.

Viime sunnuntaina Simon ankkuroi Ranskan sekaviestin ykköseksi, ja tämän viikon keskiviikkona hän juhli naisten normaalimatkan voittoa.

Simonin kultajuhlat ovat saaneet osan ampumahiihtoväestä kurtistamaan kulmiaan, sillä hänet tuomittiin lokakuussa kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 15 000 euron sakkoihin varkaudesta sekä petoksesta.

Syytteiden mukaan Simon oli käyttänyt huippuampumahiihtäjä Justine Braisaz-Bouchet'n ja Ranskan maajoukkueen fysioterapeutin luottokortteja luvatta ja tehnyt niillä yli kahdella tuhannella eurolla verkko-ostoksia.

Ranskan ampumahiihtoliitto FFS mätkäisi Simonille marraskuussa puolen vuoden kilpailukiellon. Hän on olympialaisissa mukana, sillä pannasta viisi kuukautta on ehdollista.

Normaalimatkan jälkeen Simonilta kysyttiin kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa kilpailukiellostaan.

– Keskityin vain urheiluun. Se on asioita, joita rakastan eniten. Minulla oli tavoite, ja panin kaiken energiani tavoitteen saavuttamiseen, Simon sanoi.

Simon on voittanut viestit mukaan lukien kymmenen maailmanmestaruutta, mutta olympiakullat ovat hänelle uran ensimmäiset.

"Tänään hän on olympiavoittaja"

Kuusinkertainen olympiavoittaja Martin Fourcade kutsui Simonia taistelijaksi, kun suomalaistoimittajat kysyivät lajilegendalta kommenttia tuoreesta normaalimatkan voittajasta.

– On ollut erittäin vaikeaa aikaa hänelle ja koko joukkueelle. En kokenut urallani mitään vastaavaa. Asiasta on puhuttu paljon, ja kaikki olemme sanoneet sanottavamme, uransa vuonna 2020 lopettanut Fourcade sanoi Ranskan ampumahiihtoa ravistelleesta skandaalista.

– Tänään hän on olympiavoittaja, ja meidän on syytä kunnioittaa sitä, Fourcade jatkoi.

Ranska on jyrännyt meneillään olevien olympialaisten ampumahiihdossa, sillä sekaviestin voiton sekä Simonin kultamitalin lisäksi Lou Jeanmonnot oli naisten ja Eric Perrot miesten normaalimatkalla hopealla.

– He ovat niin vahvoja kuin odotin. Valmistautuminen oli todella hyvä. Olisimme voineet ottaa kolmoisvoiton tänään (keskiviikkona), joten kaksoisvoitto oli lähes pettymys, Fourcade sanoi ranskalaisten vahvoista olympiasuorituksista ja kieli poskessa naisten normaalimatkasta.