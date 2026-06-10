Ravitsemustieteilijä Patrik Borgin mukaan moni valitsee väärin, kun pitää valita unen ja liikunnan väliltä.
Yli puolet suomalaisista on ylipainoisia, ja joka neljäs on lihava. Mitä asialle on tehtävissä?
Asiasta keskustelivat Huomenta Suomessa vieraana ravitsemusterapeutti ja psykologi Siniriikka Männistö sekä ravitsemustieteilijä Patrik Borg.
Yksi ongelma, johon moni painoa pudottava törmää, on se, että vaikka paino tuntuisi putoavan tehokkaasti, on pudotetun painon pois pitäminen vaikeaa.
Männistö muistuttaa, että painonhallinnan taustalla on uskomaton määrä erinäköisiä tekijöitä.
– On biologisia tekijöitä, esimerkiksi nälän säätelyyn liittyviä hormoneita, joista ollaan nyt näiden uusien lääkkeiden myötä tultu vielä huomattavan paljon tietoisemmaksi kuin mitä aikaisemmin ainakin näin yleisessä keskustelussa. On yhteiskunnallisia rakenteita, on psykologisia rakenteita, ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, Männistö sanoo.
– Ylipäätään meidän työelämä vaikka puskee suorittamaan, ja se kaikki on pois semmoisesta ehkä oman kehon kuuntelusta ja omien tarpeiden kuuntelusta, jotka ovat myös tosi tärkeitä asioita painonhallinnan kannalta.
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30 minuuttia unta vai liikuntaa?
Borg puolestaan huomauttaa, että vaikka esimerkiksi unen tärkeydestä puhutaan, ihmiset eivät silti välttämättä sisäistä sitä.