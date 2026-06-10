30 minuuttia unta vai liikuntaa? Patrik Borgilta yllättävä neuvo laihduttajille: "Ei vain tiedetä perusasioita"

– Me tiedetään tutkimuksista, että jos pitää valita 30 minuutia päivässä, että nukkuuko enemmän vai liikkuuko enemmän, niin uni vaikuttaa paljon enemmän painoon. Nuku enemmän. Silti ei ihmiset sitä mieti, vaan hirveästi nyt pitäisi lähteä jumpalle. Että ei vain tiedetä tällaisia perusasioita, Borg sanoo.