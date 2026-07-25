Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä aikoo värvätä sotilaita Pohjois-Koreasta ja saa maasta uusia ballististen ohjusten laukaisualustoja.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoittaa X:ssä, että Venäjä aikoo värvätä 30 000 sotilasta Pohjois-Koreasta.
Zelenskyi sanoo, että Venäjä on valmistautunut pohjoiskorealaisten sotilaiden lähettämiseen Voronežin alueelle kesäkuusta lähtien. Voronežin kaupunki sijaitsee Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa.
Lisäksi Zelenskyi kirjoittaa Pohjois-Korean toimittavan Venäjälle uusia ballististen ohjusten laukaisualustoja.
– Tämä ei ole uhka vain Ukrainalle. Venäjä auttaa Pohjois-Koreaa oppimaan sodankäyntiä, kehittämään aseitaan ja hankkimaan todellista taistelukokemusta niiden käytöstä.
– Kaikki tämä on uhka kaikille Aasiassa oleville, jotka ovat pohjoiskorealaisten ohjusten kantaman sisällä, Zelenskyi kirjoittaa.
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Maiden välisen keskinäisen puolustussopimuksen nojalla Pohjois-Korea lähetti noin 14 000 sotilasta taistelemaan Venäjän rinnalla Kurskin alueella vuonna 2024 sen jälkeen, kun Ukraina oli tehnyt alueelle merkittävän hyökkäyksen.