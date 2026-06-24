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Joka neljäs suomalainen on lihava | MTV Uutiset



Miksi tehokkaat lääkkeet jäävät Suomessa hyödyntämättä? Professori: Suuri apu painonhallintaan 9:58 Miksi lihomme ja hoidetaanko ylipaino jatkossa lääkkeillä? Haastattelussa lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen. Julkaistu 45 minuuttia sitten Kati Hyttinen Suomalaiset lihovat, vaikka tietoa terveellisistä elämäntavoista on enemmän kuin koskaan. Asiantuntijan mukaan lihavuus on monimutkainen sairaus, jonka hoidon uudet lääkkeet voivat mullistaa. Luvut ovat hätkähdyttäviä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista aikuisista noin 30 prosenttia on lihavia, eli painoindeksi on vähintään 30. Toisin sanoen Suomessa on ainakin noin 1,2 miljoonaa ylipainoista aikuista. Helsingin yliopiston kliinisen metabolian professorin Kirsi Pietiläisen mukaan lihomisen taustalla on yhteiskunnan muutos. – Meillä on paljon ruokaa tarjolla, mikä on hyvä asia; on paljon valikoimaa. Mutta se lisää syömistä. Lisäksi ympäristö on muuttunut yhä istuvammaksi. Ja jos ajatellaan nykylapsia, heitä koukuttavat ruudut ihan eri tavalla kuin vaikkapa meikäläisiä lapsina, Pietiläinen listaa lihomisen syitä Huomenta Suomen haastattelussa SuomiAreenassa Porissa. Lue myös: Lihavuuslääkkeillä eroon liikakiloista? Lääkäriltä tärkeä viesti Suomalaisilla on ehkä lihotusgeeni Pietiläinen arvelee, että Suomeen on ehkä myös "siiloutunut" aikojen alussa geneettisesti tietynlainen populaatio, joka on rakennettu pärjäämään karuissa oloissa. – Voi olla, että myös sitä ristiä tässä kannetaan, kun hyvin yltäkylläinen yhteiskunta törmää vielä tämmöiseen ikiaikaiseen geneettiseen perimään. Lihavuus ei ole siis vain omista valinnoista kiinni, Pietiläinen muistuttaa, vaan kyseessä on monisyinen ilmiö. – Syömiseen tulee tosi voimakkaasti mukaan biologia. Draivissa syödä, ruokahalussa ja kylläisyyden muodostumisessa on niin paljon biologista, että tavallaan se on lopulta se määräävä tekijä, joka tekee houkutukset toisille paljon ankarammiksi kuin toisille.

Lihavuusbiologia vaikuttaa Pietiläisen mukaan myös siihen, että paino tulee helposti takaisin, vaikka laihdutus olisi onnistunut.

– Meillä on sellainen keho, jonka mielestä ideaalipiano on se kaikkein suurin koskaan saavutettu paino.

Keholla on Pietiläisen mukaan luultavasti satoja erilaisia mekanismeja, joilla se osaa pyrkiä korkeaan painoon.

– Niitä ovat muun muassa viesti siitä, että on nälkä ja tekee mieli ruokaa ja toisaalta jonkinlainen kehon energiankulutuksen lasku. Eli jos yrittää laihduttaa, tulee tätä paljon puhuttua ehkä ei säästöliekkiä, mutta kehon energian kulutuksen laskua, joka yhdessä muiden asioiden kanssa saa aikaan sen, että yhtäkkiä huomataankin, että paino onkin palannut.

Vyötärölihavuus on terveyshaitta. Kuvituskuva.Shutterstock

Lääkäri näkee lihavuuslääkkeiden hyödyn arjessa

Lihavuuslääkkeitä käyttää Suomessa yli 100 000 ihmistä. Pietiläisen mukaan määrä voisi olla suurempikin.

– Lihavuuslääkärinä tietysti hoidan paljon lihavuuslääkkeillä. Niiden hyödyn ja sen, kuinka paljon ne helpottavat arjen valintoja, näkee ihan henkilökohtaisesti potilaiden elämässä. Ruoka ei olekaan yhtäkkiä enää mielessä, tulee nopeasti kylläiseksi, ei ole mielitekoja. Sen ansiosta elintapoja on paljon helpompi muuttaa.

Pietiläisen mielestä Suomessa ei hyödynnetä riittävästi lihavuuslääkkeiden potentiaalia ja hyötyjä – etenkin kun myös lihavuustutkimusten mukaan lääkkeet voivat auttaa painonhallinnassa.

– Niin terveyshyöty kuin laihtumisesta tuleva taloudellinenkin hyöty ovat ilmiselviä. On hyvin perusteltua, että lihavuuslääkkeet tulisivat laajamittaisemmin Kela-korvattavaksi. Aluksi se voitaisiin tehdä rajatulle henkilöjoukolle ja tämän päänavauksen jälkeen katsottaisiin terveystalouslukuja ja muokattaisiin tilannetta vuosien varrella.

– Mutta kyllä se päänavaus pitäisi nyt saada, että aiempia lääkkeitä paljon tehokkaammille uuden polven lihavuuslääkkeille tulisi rajoitettua peruskorvattavuutta laajemmin saataville.

Ei pikakuuri

Lihavuuslääkkeet eivät antibiootteja, jotka hoitavat sairauden pois, tai pikakuureja, joilla hoidetaan vartalo kesäkuntoon, Pietiläinen muistuttaa.

– Lihavuus sairautena tarkoittaa sitä, että nälän ja kylläisyyden säätely ovat häiriintyneet. Tähän aivojen säätelymekanismiin lihavuuslääkkeet pureutuvat. Ne auttavat ihmisiä tekemään hyviä elintapavalintoja.

Kun lääkehoito lopetetaan, hyötyvaikutus Pietiläisen mukaan useimmiten poistuu.

– On olemassa pieni joukko ihmisiä, jotka ehkä pärjäävät ilmankin lääkettä laihtumisen jälkeen, mutta useimmiten ei. Eli on kyse kroonisesta, pitkäaikaisesta sairaudesta, jolloin hoitokin on kroonista, pitkäikäistä, ellei ihan elinaikaista.

Pietiläinen vertaa lihavuuslääkkeitä verenpaine- tai diabeteslääkkeisiin.

– Emme me niidenkään lääkitysten kohdalla koskaan ajattele, että milloinhan voisin jättää verenpainelääkityksen pois ja olettaa, että verenpaine pysyy matalana. Tässä on ihan samanlaisesta tautiprosessista kysymys, ja siksi lihavuuslääkkeiden pitää olla pitkäaikaisessa käytössä.

Pietiläinen peräänkuuluttaa vielä ymmärrystä ylipainoisille.

– Jokainen ihminen on hyvin arvokas, ja kaikilla on tärkeä oma elämänsä ja polkunsa, oma tarina, joka on tuonut siihen pisteeseen, että lihavuutta on. Näitä asioita meidän pitäisi arvostaa ja kunnioittaa toinen toisissamme.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta. Huomenta Suomen löydät myös MTV Katsomosta!

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Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.