Suomalaiset lihovat, vaikka tietoa terveellisistä elämäntavoista on enemmän kuin koskaan. Asiantuntijan mukaan lihavuus on monimutkainen sairaus, jonka hoidon uudet lääkkeet voivat mullistaa.
Luvut ovat hätkähdyttäviä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista aikuisista noin 30 prosenttia on lihavia, eli painoindeksi on vähintään 30. Toisin sanoen Suomessa on ainakin noin 1,2 miljoonaa ylipainoista aikuista.
Helsingin yliopiston kliinisen metabolian professorin Kirsi Pietiläisen mukaan lihomisen taustalla on yhteiskunnan muutos.
– Meillä on paljon ruokaa tarjolla, mikä on hyvä asia; on paljon valikoimaa. Mutta se lisää syömistä. Lisäksi ympäristö on muuttunut yhä istuvammaksi. Ja jos ajatellaan nykylapsia, heitä koukuttavat ruudut ihan eri tavalla kuin vaikkapa meikäläisiä lapsina, Pietiläinen listaa lihomisen syitä Huomenta Suomen haastattelussa SuomiAreenassa Porissa.
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Suomalaisilla on ehkä lihotusgeeni
Pietiläinen arvelee, että Suomeen on ehkä myös "siiloutunut" aikojen alussa geneettisesti tietynlainen populaatio, joka on rakennettu pärjäämään karuissa oloissa.
– Voi olla, että myös sitä ristiä tässä kannetaan, kun hyvin yltäkylläinen yhteiskunta törmää vielä tämmöiseen ikiaikaiseen geneettiseen perimään.
Lihavuus ei ole siis vain omista valinnoista kiinni, Pietiläinen muistuttaa, vaan kyseessä on monisyinen ilmiö.
– Syömiseen tulee tosi voimakkaasti mukaan biologia. Draivissa syödä, ruokahalussa ja kylläisyyden muodostumisessa on niin paljon biologista, että tavallaan se on lopulta se määräävä tekijä, joka tekee houkutukset toisille paljon ankarammiksi kuin toisille.