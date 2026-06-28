Lihavuuslääkäri kertoo karun syyn: Tästä syystä kilot palaavat aina takaisin

– Syömiseen tulee tosi voimakkaasti mukaan biologia. Draivissa syödä, ruokahalussa ja kylläisyyden muodostumisessa on niin paljon biologista, että tavallaan se on lopulta se määräävä tekijä, joka tekee houkutukset toisille paljon ankarammiksi kuin toisille.

– Voi olla, että myös sitä ristiä tässä kannetaan, kun hyvin yltäkylläinen yhteiskunta törmää vielä tämmöiseen ikiaikaiseen geneettiseen perimään, Pietiläinen kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa SuomiAreenassa Porissa.

Tutkijat: Paino jojoilee, koska keho "muistaa" lihavuuden

Keholla on oma mieli

– Niitä ovat muun muassa viesti siitä, että on nälkä ja tekee mieli ruokaa ja toisaalta jonkinlainen kehon energiankulutuksen lasku. Eli jos yrittää laihduttaa, tulee tätä paljon puhuttua ehkä ei säästöliekkiä, mutta kehon energian kulutuksen laskua, joka yhdessä muiden asioiden kanssa saa aikaan sen, että yhtäkkiä huomataankin, että paino onkin palannut.