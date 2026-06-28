Miksi paino tuppaa tulemaan aina takaisin, vaikka olisi onnistunut laihduttamaan? Lihavuuslääkäri selittää jojoilun syyn.
Varmasti lähes jokainen joskus dieetillä ollut tietää, että vaikka laihdutuskin on vaikeaa, tavoitepainossa pysyminen on sitäkin vaikeampaa.
Helsingin yliopiston kliinisen metabolian professorin Kirsi Pietiläisen mukaan suomalaisille se voi olla vielä muita kansallisuuksia hankalampaa.
Pietiläinen arvelee, että Suomeen on ehkä siiloutunut aikojen alussa geneettisesti tietynlainen populaatio, joka on rakennettu pärjäämään karuissa oloissa.
– Voi olla, että myös sitä ristiä tässä kannetaan, kun hyvin yltäkylläinen yhteiskunta törmää vielä tämmöiseen ikiaikaiseen geneettiseen perimään, Pietiläinen kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa SuomiAreenassa Porissa.
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Lihavuus ei ole muutenkaan vain omista valinnoista kiinni, Pietiläinen muistuttaa, vaan kyseessä on monisyinen ilmiö.
– Syömiseen tulee tosi voimakkaasti mukaan biologia. Draivissa syödä, ruokahalussa ja kylläisyyden muodostumisessa on niin paljon biologista, että tavallaan se on lopulta se määräävä tekijä, joka tekee houkutukset toisille paljon ankarammiksi kuin toisille.