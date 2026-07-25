Wilma Heltelä vei odotetusti Suomen mestaruuden Kalevan kisojen seiväsmittelössä. Raju sade toi haasteita kilpailuun.
Heltelä oli täysin omilla korkeuksillaan ja nappasi voiton tuloksella 470. SM-kulta on hänelle uran kuudes.
Heltelä on Suomen kirkkaimpia mitalisuosikkeja parin viikon päästä alkavissa EM-kisoissa. Hänen kauden kärkituloksensa on aiemmin heinäkuussa hypätty 481.
Heltelä yritti SM-kullan ratkettua uutta kärkitulosta, mutta 482 ei tänään kesyyntynyt.
SM-hopealle ylsi Saga Andersson, joka taivutti 445. Heikommalla sarjalla samaan tulokseen ylsi pronssia pokannut Elina Lampela.
Seiväskisaa koeteltiin Jyväskylässä sääolosuhteiden muodossa, sillä raju sade keskeytti karkelot puoleksi tunniksi iltakahdeksan aikaan.