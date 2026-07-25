Raju sade piiskasi Kalevan kisoja Jyväskylässä. Harjun stadionilla on kostea tunnelma, mutta lajeja jatketaan.
Taivas repesi Jyväskylässä oikein kunnolla hieman ennen iltakahdeksaa. Kenttälajeista kisattiin samaan aikaan miesten korkeushypyssä, miesten kuulantyönnössä ja naisten seiväshypyssä.
Daniel Kosonen otti omansa korkeudessa, hän voitti tuloksella 207, kun kisaa jatkettiin rajusta piiskasateesta huolimatta.
Myös miesten kuulassa työnnettiin, vaikka rinki menee kastuessaan hyvin märäksi ja liukkaaksi. Aatu Kangasniemi pukkasi SM-kultaa tuloksella 18,45.
Naisten seiväskisassa jouduttiin pitämään noin puolen tunnin paussi. Noin klo 20.30 armoton sade hellitti.
Ylen lähetyksessä rajua sadetta verrattiin kaottisia piirteitä saaneeseen Tokion MM-kiekon finaaliin viime syksyltä, kun kiekkokarpaasit liukastelivat karmeassa kelissä märässä ringissä.
MTV Urheilun toimittaja Emma Hyyppä kertoo paikan päältä, että rankasta sateesta huolimatta lämpötila on pysynyt kohtuullisena, eikä vesiryöppy ole tuonut mukanaan kylmää viimaa.
– Tunnelma stadionilla on hyvä, yleisurheilukansa näyttää olevan varustautunut oikeaoppisesti sadevarustein, Hyyppä raportoi.
Hyyppä ennakoi, että iltakisoina miteltävien pikamatkojen tulostasossa märkä rata voi näkyä jonkin verran negatiivisesti.
Totinen näky, joka ei kuitenkaan vetänyt yleisöä totiseksi.