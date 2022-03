Tutkimus selvitti univajeen vaikutusta painoon – näin lyhyet unet näkyivät keskivartalossa

Univaje voi tuoreen tutkimuksen perusteella lisätä syömistä ja nostaa painoa jo muutamassa päivässä. Yhteys on havaittu aiemminkin, mutta nyt asiaa selvitettiin myös kokeellisesti.

Univajeen seurauksena keskivartaloon kertyi rasvaa

Osallistujien energiansaanti oli selvästi (noin 300 kilokaloria päivässä) suurempaa univajeisena kuin pitkien yöunien jälkeen. He söivät myös enemmän rasvaa ja proteiinipitoisia ruokia. Energiankulutus pysyi samana koejaksojen aikana.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.