Cara Delevingne nähdään tuoreimman Playboy-lehden numeron kannessa.
Brittimalli Cara Delevingne nähdään legendaarisen Playboy-lehden kesänumeron kansikuvamallina. Kansikuvan voit katsoa täältä.
Cara Delevingne nähdään Playboy-lehdessä.
Haastattelussa Delevingne puhui myös siitä, että hän on ensimmäinen avoimesti lesbo, joka on koristanut printtilehden kantta. Artisti Kehlani nähtiin vuonna 2021 digilehden kannessa.
– En tiedä, onko kukaan avoimesti lesbo esiintynyt Playboyn kannessa... En tiedä, onko se totta, mutta mielessäni ajattelin niin, hän kertoi lehdessä.
– Olen myös sellainen ihminen, että kun ihmiset kysyvät: ’Oletko varma, että se on hyvä juttu?’, en pidä säännöistä. Tykkään tehdä asioita eri tavalla, hän kuvailee.