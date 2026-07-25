Kuluttaja-asiamies ärähti Elisan hintamenettelystä.
Kuluttaja-asiamies on puuttunut Elisan menettelyyn korottaa toistaiseksi voimassa olevalle puhelinliittymälle sovittua määräaikaista kuukausihintaa, kerrotaan tiedotteessa.
Elisa lisäsi viime kesänä osalle kuluttaja-asiakkaista toistaiseksi voimassa oleviin liittymäsopimuksiin uusia palveluja, jotka korottivat sopimusten hintoja kahdella eurolla kuukaudessa.
Uudet kesken kauden lisätyt palvelut olivat mobiilivarmenne, sekä tiettyjä tietoturvapalveluita.
Sopimusehtoja muutettiin myös osassa liittymistä, joissa oli etuhintakausi kesken. Asiakkaille koitui määräaikaisen etuhintakauden aikana enemmän kustannuksia kuin mistä oli sovittu.
Asiaan jouduttiin puuttumaan virastotasolla. Kuluttaja-asiamiehen mukaan hintaa ei voi yksipuolisesti korottaa kesken sovitun määräajan.
Elisa ei myöskään markkinoinnissa tai sopimusasiakirjoissa ollut selkeästi tuonut esiin sitä, että hinta saattaisi määräajasta huolimatta muuttua.
– Jos toistaiseksi voimassa olevaa liittymää tarjotaan määräajaksi tiettyyn hintaan, kuluttajan on voitava luottaa siihen, että sopimus on sitova ja hinta pysyy samana sovitun ajan, Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa.
Elisa sitoutui korjaamaan toimintaansa ja hyvittämään kuluttajia, joiden liittymän hinta nousi määräaikaisen etuhintakauden aikana.
KKV:n mukaan asiakkaille maksetaan automaattikorvaus.
– Kuluttajat, jotka ovat tyytymättömiä automaattiseen kertahyvitykseen tai jotka eivät ole automaattisen hyvityksen piirissä, voivat reklamoida asiasta Elisalle ja viedä asian itsenäisesti esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi, KKV:n tiedotteessa kerrotaan.
Elisa myös sitoutui kuluttaja-asiamiehen kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena vastaisuudessa olemaan korottamatta hintoja, kun kyse on toistaiseksi voimassa olevista puhelinliittymäsopimuksista, joissa on liittymän ominaisuuksiin ja määräaikaan sidottu kuukausihinta.