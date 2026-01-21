Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut heitteillepanosta isän, joka ei herännyt, kun hänen pienet lapsensa lähtivät ulos asunnosta ja joutuivat vaaraan.

Syytteessä oli kyse tapahtumista Tampereella toukokuisena aamuna viime vuonna. Kolmivuotiaat lapset pääsivät ulos asunnosta rappukäytävään ja ulos talosta isän nukkuessa.

– Lapset ovat kävelleet asunnon läheisellä tiellä niin, että tiellä ajanut auto on jarruttanut välttääkseen törmäyksen lapsiin. Tämän jälkeen lapset ovat juosseet kohti liikkuvaa raitiovaunua. Raitiovaunu on soittanut äänimerkkiä ja pysähtynyt. Lapset ovat tällöin olleet raitiovaunun edessä, syytteessä sanottiin.

Lapsilla oli tapahtumahetkellä päällään vain paidat, vaipat ja kengät. Sivullinen henkilö näki vähäpukeiset lapset, vei heidät lämpimään läheiseen kauppaan ja soitti hätäkeskukseen. Hänen mukaansa tapahtuma-aikaan oli vain kymmenisen astetta lämmintä.

Isä heräsi vasta puolitoista tuntia myöhemmin, kun poliisi tuli hänen ovelleen.

Isällä nukkumisongelmia

Oikeudessa isä myönsi toimineensa syytteessä kuvatulla tavalla ja kertoi, että hänellä oli tapana kyseiseen aikaan nukkua todella sikeästi.

Oikeuden mukaan mies ei ollut kykenevä huolehtimaan lapsistaan nukkumiseen liittyvien ongelmiensa takia.

– Lapset ovat nuoren ikänsä puolesta tarvinneet aikuisen valvontaa ja huolenpitoa. Lapset ovat olleet vailla tätä huolenpitoa ja siten avuttomassa tilassa, kun vastaaja ei ole herännyt unesta siitä huolimatta, että lapset ovat olleet asunnossa hereillä, tuomiossa sanottiin.

Oikeuden mukaan isä myös tiesi, että asunnon ulko-ovi oli lapsille helppo avata. Oveen oli tätä varten laitettu aiemmin lapsilukko, joka oli kuitenkin rikkoutunut lasten roikuttua ovessa. Uusi lapsilukko oli jäänyt hankkimatta.