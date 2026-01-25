Jos teinitytön kuolinsyy varmistuu, on tapaus kolmas dingojen aiheuttama kuolema 30 vuoteen.

19-vuotias kanadalainen reppureissaaja on löydetty kuolleena dingojen ympäröimänä Australian paratiisisaarelta. Hänen ruumiinsa löytyi kaksi tuntia sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt uimaan.

Mahdollisena kuolinsyynä pidetään sekä saarella asuvia dingoja että hukkumista.

K’gari -saarella työskennellyt Piper James oli aiemmin sanonut isälleen, että saarella asuvat "söpöt dingot" muistuttavat häntä koirista kotona.

Tapauksesta kertoo CNN.

Paratiisisaari on aiemmin tunnettu nimellä Fraser island, mutta sen nimi vaihdettiin virallisesti vuonna 2023 saaren alkuperäiskansan käyttämäksi nimeksi K'gariksi.

Saarella asuu noin 200 dingoa, jotka ovat eristäytyneet Australian muista villikoirista asuinympäristönsä vuoksi.

Saari on monen reppureissaajan suosiossa.

Queenslandin osavaltiossa sijaitseva saari on Unescon maailmanperintölistauksessa muun muassa sademetsiensä ja pitkän rantaviivansa vuoksi.

Puremisjälkiä

Alustavassa kuolinsyyn määrittelyssä löydettiin todisteita nuoren naisen hukkumisesta, mutta myös dingojen puremishaavoja. Osa haavoista oli tullut ennen kuolemaa ja osa sen jälkeen.

Lausunnon mukaan löydetyt dingojen puremat eivät kuitenkaan olisi välttämättä aiheuttaneet kuolemaa heti.

Dingojen tiedetään raahanneen ihmisiä veteen kyseisellä saarella.

Vuonna 2023 saaren dingot raahasivat 10-vuotiaan lapsen ja aikuisen naisen veteen. He kuitenkin onnistuivat pelastautumaan, sillä paikalla oli muitakin ihmisiä. He saivat vakavia vammoja.

Piper James oli uintiretkellään yksin.

Kolmas tapaus 30 vuodessa

Jos Piper Jamesin kuolinsyyksi todetaan dingot, se ei olisi ennenkuulumatonta, mutta kuitenkin harvinaista.

Tapaus olisi kolmas tapaus dingojen aiheuttama kuolema 30 vuoteen Australiassa ja ensimmäinen tapaus, jossa dingot ovat tappaneet aikuisen.

Ensimmäinen tunnettu dingo-hyökkäys Australiassa on vuodelta 1980. Dingot veivät pohjoisterritoriossa telttailemassa olleen perheen vauvan.

Tapahtuma-aikaan kukaan ei uskonut, että dingot voisivat viedä vauvan, ja lapsen äiti tuomittiin murhasta. Neljä vuotta myöhemmin nainen vapautettiin, kun uusia todisteita dingon hyökkäyksestä löydettiin. Oikeus on sittemmin linjannut, että dingot veivät vauvan.

Toinen dingojen aiheuttama kuolema tapahtui vuonna 2001 niin ikään K’gari-saarella. 9-vuotias Clinton Gage kuoli dingojen hyökkäyksessä.

Gagen kuolemantapauksen jälkeen saarelle pystytettiin aitoja ja 30 dingoa tapettiin.

Tunnettu riski

Dingot ovat saarella tunnettu riski. Ne ovat suojeltuja mutta vaarallisia eläimiä. K’gari-saaren vierailijoita varoitetaan eläimistä.

Dingot ovat oppineet saarella etsimään ruokaa ihmisiltä, sillä alueella telttailevat ihmiset jättävät jälkeensä usein ruokaa ja roskaa.

Piper Jamesin isä, Todd James, sanoo toivovansa, että lapsensa kuolinsyyksi todetaan hukkuminen eikä dingot.

– Se olisi hirveää, mutta ehkä hieman rauhallisempi vaihtoehto kuin se toinen, hän sanoo CNN:lle.