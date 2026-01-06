Latvia nimesi tiistaina joukkueensa helmikuussa pelattavaan Milanon talviolympialaisten miesten jääkiekkoturnaukseen. Mukana on kaksi pelaajaa Suomen Liigasta.
Maan jääkiekkolupaus, Mikkelin Jukureiden vasta 18-vuotias puolustaja Alberts Smits pääsee olympialaisiin, samoin kuin Lahden Pelicansin 30-vuotias hyökkääjä Oskars Batna.
Smits on tällä kaudella koonnut 29 ottelussa tehot 6+6, ja hän pelasi hienosti myös vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa Yhdysvalloissa. Latviaa jo Pekingin olympialaisissa 2022 edustanut Batna on tällä kaudella pelannut 15 ottelua Liigassa tehoin 2+5.
Latvian olympiamiehistössä on kuusi NHL-pelaajaa ja neljä pelaajaa NHL:n AHL-farmiliigasta. Loput pelaavat Saksassa, Tanskassa, Sveitsissä, Tshekissä tai Itävallassa.
Latvian pelaajat Milano-Cortinan olympiaturnaukseen:
Maalivahdit:
Elvis Merzlikins, Columbus Blue Jackets
Arturs Silovs, Pittsburgh Penguins
Kristers Gudlevskis, Bremerhaven
Puolustajat:
Oskars Cibulskis, Herning
Alberts Smits, Jukurit
Uvis Balinskis, Florida Panthers
Ralfs Freibergs, Vitkovice
Roberts Mamcics, Karlovy
Janis Jaks, Karlovy
Kristaps Zile, Bili Tygri Liberec
Kristaps Rubins, Plzen
Hyökkääjät:
Renars Krastenbergs, Olomouc
Dans Locmelis, Providence
Kaspars Daugavins, Kassel
Martins Dzierkals, Sparta Praha
Rodrigo Abols, Philadelphia Flyers
Rudolfs Balcers, Zürich
Zemgus Girgensons, Tampa Bay Lightning
Eduards Tralmaks, Grand Rapids
Teddy Blueger, Vancouver Canucks
Roberts Bukarts, Vorarlberg
Oskars Batna, Pelicans
Haralds Egle, Karlovy Vary
Sandis Vilmanis, Charlotte
Eriks Mateiko, Hershey