Viime kevään NHL:n pudotuspelien arvokkain pelaaja Sam Bennett nousee sittenkin mukaan Kanadan olympiajoukkueeseen.
NHL-toimittajat Chris Johnston ja Elliotte Friedmann kertovat X:ssä, että Bennett hyppää Team Canadan riveihin hyökkääjä Anthony Cirellin tilalle.
Tampa Bayta edustava Cirelli on loukkaantunut eikä pääse karkeloihin.
Floridan Bennett jätettiin alun perin ulos Kanadan joukkueesta. Ratkaisua saattoi pitää hivenen yllättävänä, sillä 29-vuotias kiekkoilija nappasi viime keväänä Conn Smythe -pystin Panthersin Stanley Cup -juhlien alkajaisiksi.
Bennett on tehnyt kuluvalla kaudella 55 otteluun 19+23=42 pistettä.
Kanada pelaa olympiakisoissa samassa lohkossa Tshekin, Sveitsin ja Ranskan kanssa. Kisojen suurin mestarisuosikki avaa taipaleensa Tshekkiä vastaan 12. helmikuuta.
Kanadan olympiajoukkue
Maalivahdit:
Jordan Binnington, St. Louis
Darcy Kuemper, Los Angeles
Logan Thompson, Washington
Puolustajat:
Cale Makar, Colorado
Drew Doughty, Los Angeles
Thomas Harley, Dallas
Josh Morrissey, Winnipeg
Colton Parayko, St. LouisTravis Sanheim, PhiladelphiaShea Theodore, VegasDevon Toews, Colorado