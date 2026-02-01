Nuoren mieskuljettajan uloajoa selvitetään kuolemansyyn tutkintana.
Nuori mieskuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Kangasalla Pirkanmaalla, Sisä-Suomen poliisi kertoo.
Poliisi sai sunnuntaiaamuna vähän ennen neljää hätäkeskukselta ilmoituksen, jonka mukaan Lahdentiellä oli auto ajanut tieltä.
Poliisin mukaan auto oli liikkeellä Tampereen suunnasta kohti Kangasalaa ja ajautunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä rampin kaiteen yli ulos tieltä. Onnettomuudessa kuoli auton 18-vuotias kuljettaja. Autossa ei ollut matkustajia.
Asian selvittäminen jatkuu kuolemansyyn tutkintana, poliisi kertoo.