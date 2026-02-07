Keski-Suomessa Muuramessa iäkäs mies kuoli perjantaina henkilöauton ja ajoneuvoyhdistelmän välisessä kolarissa, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Törmäys tapahtui Ysitiellä Muuramen ja Jyväskylän välillä iltapäivällä. Poliisin mukaan Jyväskylän suunnasta tullut henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi Muuramen suunnasta tulleeseen täysperävaunuyhdistelmään.
Henkilöautoa kuljettanut iäkäs mies kuoli onnettomuudessa välittömästi, poliisi kertoo. Henkilöautossa ei ollut muita matkustajia. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Onnettomuuden vuoksi tie oli jonkin aikaa poikki.
Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana.